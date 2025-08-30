US ಸುಂಕ ನೀತಿ ಮೂಲಕ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದಲೇ ಚಾಟಿ ಏಟು : ಮಂಡಿಯೂರುತ್ತಾರಾ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಸ ಸುಂಕ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ನೀತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ತಮಗೆ ಬಹುತೇಕ ಅಪರಿಮಿತ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಟ್ರಂಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ .
ಶನಿವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 30) ರಂದು, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರೂ ಸುಂಕ ನೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಸೊಂಟ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು ! ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವುದು, ಮಾಡಿಸುವುದು ದಂಡನೀಯ ಅಪರಾಧ
ನ್ಯಾಯಾಲಯಕದ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸುಂಕಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ! ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಮ್ಮ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ತಪ್ಪು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸ ಸುಂಕ ನೀತಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಿಪತ್ತು ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂಕಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ' ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಾವು ದೇಶದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ :
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ US ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಮಯಾವಕಾಶವಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಧಾರವು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಅನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿ, ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ತಳ್ಳಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.
ಟ್ರಂಪ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಸುಂಕಗಳು :
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಧಾರವು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ US ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚೀನಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, US ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ 50% ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಇತರರ ಮೇಲೆ 10% ಮೂಲ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಸಮಾನ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪದ ದೇಶಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ- ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ