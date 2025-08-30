English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತದ.. ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿಗೆ ಬಲಗೈಯಂತಿರುವ Subway, KFC, McDonald ಬ್ಯಾನ್‌..!?

Donald Trump tariffs : ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು (donald trump tariffs) ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 30, 2025, 05:21 PM IST
    • ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ
    • ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50% ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
    • ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿಗೆ ಭಾರತ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ..

ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತದ.. ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿಗೆ ಬಲಗೈಯಂತಿರುವ Subway, KFC, McDonald ಬ್ಯಾನ್‌..!?

McDonald Subway KFC ban : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ನಡೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್, ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50% ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (Donald Trump) ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು (donald trump tariffs news) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ "ಪೆಪ್ಸಿ, (Pepsi) ಸಬ್‌ವೇ (Subway), ಕೆಎಫ್‌ಸಿ (KFC) ಅಥವಾ ಮೆಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ (McDonald Ban) ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಕಾಣಿಸಬಾರದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ರಾಮ್‌ದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಸೋಲು : ತನ್ನ ನೀತಿಗಳೇ ಮುಳ್ಳಾಗುತ್ತಿವೆ

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕಗಳು (Donald Trump tariffs) ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆನಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ US ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ತಾಕಲಿದೆ. 

ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಕೂಗು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅಮೇರಿಕ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:US ಸುಂಕ ನೀತಿ ಮೂಲಕ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದಲೇ ಚಾಟಿ ಏಟು : ಮಂಡಿಯೂರುತ್ತಾರಾ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಇದು ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ಸ್ವದೇಶಿ" ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಿಇಒಗಳು ದೇಶೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಈ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್‌ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾದ ವೆಸ್ಟ್‌ಲೈಫ್ ಫುಡ್‌ವರ್ಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 23.9 ಶತಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ (ಸುಮಾರು $271 ಮಿಲಿಯನ್) ಆದಾಯವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

