ಭಾರತೀಯರೇ ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ : ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸೂಚನೆ

Trump warns Iran : ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟವು ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಗಡುವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈಗ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಆತಂಕದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ 'ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್' ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇರಾನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯೇ ನಾಶವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Advisory in view of the rapidly evolving situation in Iran ⬇️
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) April 7, 2026
ಹೌದು.. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ.
ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯರು ತಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಬರಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.