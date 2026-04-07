English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
ಭಾರತೀಯರೇ ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ : ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸೂಚನೆ

Donald Trump warning : ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 7, 2026, 09:29 PM IST
    • ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸೂಚನೆ
    • ಟ್ರಂಪ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
    • ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್‌ ಮಾಡುತ್ತವೆ.. ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ!
camera icon6
ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್‌ ಮಾಡುತ್ತವೆ.. ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ!
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಎಂದ ಚಂದನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ! ಇದು ಗುಸುಗುಸು ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲಾವೇ ಅಲ್ಲಾ
camera icon5
Chandan Shetty marriage
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಎಂದ ಚಂದನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ! ಇದು ಗುಸುಗುಸು ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲಾವೇ ಅಲ್ಲಾ
ಈ ನಿಗೂಢ ಸುಂದರಿಯ ಗೂಗ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದ್ರಾ ಆರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್..!? ಫೋಟೋ ವೈರಲ್..!
camera icon6
IPL 2026
ಈ ನಿಗೂಢ ಸುಂದರಿಯ ಗೂಗ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದ್ರಾ ಆರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್..!? ಫೋಟೋ ವೈರಲ್..!
ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ
camera icon7
sleep
ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ
Trump warns Iran : ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟವು ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಗಡುವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈಗ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಆತಂಕದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಡೆಡ್‌ಲೈನ್‌ ಎಂಡ್‌: ಖಾರ್ಗ್‌ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ;‌ ಮಧ್ಯ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳು ನಾಶ!

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ 'ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್' ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇರಾನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯೇ ನಾಶವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೌದು.. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಡುಕ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ..!

ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯರು ತಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಬರಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trump Warndonald trump warnIran US warningIran India advisoryIndian embassy Iran

Trending News