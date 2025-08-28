English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

'ಟ್ರಂಪ್ ನಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಘಂಟೆ, ಭಾರತವು ಒಂದೇ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬಾರದು'

ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಆಮದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 50% ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 28, 2025, 01:13 PM IST
  • ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆ. ಭಾರತವು ಒಂದೇ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬಾರದು.
  • ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು.
  • 8-8.5% ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 50% ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ರಫ್ತುದಾರರಾದ ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ತಯಾರಕರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25% ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 25% ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಒಟ್ಟಾರೆ 50% ಶುಲ್ಕವು ಜವಳಿ, ರತ್ನ-ಆಭರಣ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜನ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಟಿವಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜನ್, “ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ. ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬಾರದು. ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಲು 8-8.5% ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. “ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಿಂದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆಯಾದರೂ, ರಫ್ತುದಾರರು ಶುಲ್ಕದಿಂದ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಶುಲ್ಕವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “50% ಶುಲ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕರು ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. 2022ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಆಕ್ರಮಣದ ಬಳಿಕ ಜಿ7 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲಕ್ಕೆ $60 ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತವು ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಾಜನ್, “ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬಾರದು. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನವದೆಹಲಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು “ಅನ್ಯಾಯ, ಅಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ತರ್ಕವಿರದ ನಡೆ” ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.ರಾಜನ್‌ರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶುಲ್ಕವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. “ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಮವು ಇಂದು ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಶಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

