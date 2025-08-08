ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕದ ಹುಚ್ಚಾಟ: ಅಮೇರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿದ ಭಾರತ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೊಸ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು.ಬುಧವಾರ, ವೈಟ್ಹೌಸ್ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25% ಸುಂಕವನ್ನು ಹೇರಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು 50%ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ.
ಎಎನ್ಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳವಳವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದು, ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿರಲಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ"ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ 25% ಸುಂಕವು ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25% ಸುಂಕವು 21 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಗಣಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸುಂಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಸುಂಕ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ನ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ನ ಹೌಸ್ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಟ್ರಂಪ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಂಕ ಕ್ರಮವು ಯುಎಸ್-ಭಾರತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜನರ-ಜನರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು," ಎಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವಾಗ, ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (ಯುಎಇ) ಮುಂದಿನ ವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಆಶಾಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಎಎನ್ಎಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಸುಂಕ ವಿವಾದವು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವಿವಾದವು ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.