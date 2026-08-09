/ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!

leave offer : ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒತ್ತಡ, ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ-ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಂಪನಿ ಪಾಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಲೈ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಜೆ ನೀತಿಯು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ X ನಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ವಿಷಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಲೈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ದಿನಗಳ 'ಅಸಂತೋಷ ರಜೆ' ನೀಡುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ನೀತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆ ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಗೋಯೆಂಕಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂತಹ ರಜೆ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಗೋಯೆಂಕಾ ಎತ್ತಿದರು. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅತೃಪ್ತರಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಅವರು ಸುಸ್ತಾಗದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವೇ? ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚೀನಾದ ಹೆನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಲೈ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 1995 ರಲ್ಲಿ ಯು ಡಾಂಗ್ಲೈ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ-ಜೀವನ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಮಿಶ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ನೀತಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರಜೆಯ ಮೊದಲು ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಡೀ 'ಅತೃಪ್ತಿ ರಜೆ' ಚರ್ಚೆಯು ಕೇವಲ 10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನಗಳ ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ನೌಕರರಿಗೆ ಅದು ಅಗತ್ಯವಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ನೌಕರರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದು.