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ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!

Dont feel like coming to work take leave offer: ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಹಾಗದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿರಾ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಫರ್‌ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 09, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:14 AM IST
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!
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