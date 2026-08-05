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Dubai Fire News: 7 ಸ್ಫೋ*ಟಗಳಿಂದ ನಡುಗಿದ ದುಬೈ; ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Dubai: ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನ ದುಬೈನ ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್‌ 5)  ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಯು ಆಕಾಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 05, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:15 PM IST
Dubai Fire News: 7 ಸ್ಫೋ*ಟಗಳಿಂದ ನಡುಗಿದ ದುಬೈ; ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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