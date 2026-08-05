/Dubai Fire News: 7 ಸ್ಫೋ*ಟಗಳಿಂದ ನಡುಗಿದ ದುಬೈ; ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Dubai Fire Accident: ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ದುಬೈನ ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 5) ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಯು ಆಕಾಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಮೆಹ್ರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಎಎನ್ಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದುಬೈನ ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಫೋಟಗಳ ನಂತರ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ಧಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದಚೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2:40ಕ್ಕೆ (ಭಾರತೀಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4:10) ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಪದ ಅಲ್ ಫುರ್ಜಾನ್ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ನಾಲ್ಕು-ಐದು ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏಳು ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಸಾದ ಥರ್ಮಲ್ ಇಮೇಜರಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂದರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಪಡೆಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ X ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ವಿಲ್ಲಾಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯುಎಇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.