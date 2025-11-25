English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಯೋಚಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್! ತೆರಿಗೆಮುಕ್ತ ದೇಶವಾದ್ರೂ ಮರಳಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌

ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಯೋಚಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್! ತೆರಿಗೆಮುಕ್ತ ದೇಶವಾದ್ರೂ ಮರಳಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌

Dubai's Exit Tax: ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಭಯವು ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ದೇಶ ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯುಕೆ ಸರ್ಕಾರವು 40% ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು 20% ನಿರ್ಗಮನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 25, 2025, 03:51 PM IST
  • ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೊರೆ
  • ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಈ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ
camera icon7
Platinum
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಈ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
BBk 12 contestant anchor jhanvi real age
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon5
Laxmi Narayan Yoga
ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್
camera icon5
Gold price
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್
ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಯೋಚಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್! ತೆರಿಗೆಮುಕ್ತ ದೇಶವಾದ್ರೂ ಮರಳಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌

Dubai's Exit Tax: ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಭಯವು ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ದೇಶ ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯುಕೆ ಸರ್ಕಾರವು 40% ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು 20% ನಿರ್ಗಮನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬ್ರಿಟನ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುಬೈನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್. ಮಿತ್ತಲ್ ಬ್ರಿಟನ್ ತೊರೆದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತ್ತಲ್ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಪನಿಯಾದ ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಈಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇಸ ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆಗಳು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಹೊಸ ಲೇಬರ್ ಸರ್ಕಾರವು "ಮಹಾ ಶ್ರೀಮಂತರ" ಮೇಲಿನ ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್‌ಗಳನ್ನು (ಸುಮಾರು 2.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.) ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಗೆ ದೂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 10% ರಿಂದ 14% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 18% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಜಿಯೆಂದರೆ ಆನುವಂಶಿಕ ತೆರಿಗೆ, ಇದು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ 40% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಸಹ ಈ ಭಾರಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ದುಬೈನ ಮೋಡಿ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ, ಅಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ತೆರಿಗೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಹೊಡೆತ
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ರಾಚೆಲ್ ರೀವ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 20% ವರೆಗೆ ನಿರ್ಗಮನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಊಹಿಸಿ, ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಸ್ಥಿರ ನೀತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಮಿತ್ತಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರೆವೊಲ್ಯೂಟ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿಕ್ ಸ್ಟೋರೊನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹರ್ಮನ್ ನರುಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಯುಕೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ 'ನಾನ್-ಡಾಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್' ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು, ಇದು 200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಯುಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸದ ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಕತಾರ್‌ನಂತಹ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ? ಸರಳ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು.

ಈ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಅಪಾರ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ "ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ" ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ನಿಖರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ವ್ಯಾಟ್), ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಂತಹ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಈ ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೊರೆ
ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಿತಿನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಈ "ದುಬೈ ಕನಸಿನ" ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂಬೈನಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ 1BHK ಫ್ಲಾಟ್‌ನ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000-70,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಂತಹ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹120 ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಮೆಟ್ರೋ ಪಾಸ್ ₹8,500 ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ "ಜೀವನಶೈಲಿ ತೆರಿಗೆ", ಅಂದರೆ ದುಬಾರಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೀಸಾವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಥವಾ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 30 ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೌಶಿಕ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಜಾಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದರರ್ಥ ಮೊನಾಕೊ, ಬರ್ಮುಡಾ ಅಥವಾ ಬಹಾಮಾಸ್‌ನಂತಹ ಇತರ "ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ" ದೇಶಗಳು ಸಹ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ "ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ವರ್ಗ"ವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ, ದುಬೈನ ಮಿಂಚಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
 

UK TaxBillionaire Exitlakshmi mittalDubai Tax-FreeInheritance Tax

Trending News