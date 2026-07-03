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Pakistan Earthquake: ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ!

Pakistan earthquake: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಢ ಗಢ ನಡುಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪನ ಕೇಂದ್ರ (NCS) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭೂಕಂಪವು ಸುಮಾರು 203 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 03, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:54 AM IST
Pakistan Earthquake: ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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