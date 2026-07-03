/Pakistan Earthquake: ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ!

ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ (Pakistan) ಶುಕ್ರವಾರ (ಜುಲೈ 3) ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ 4.6 ತೀವ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 27 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಅವಳಿ ಭೂಕಂಪ (Earthquake) ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಪಾಕ್ ಭೂಮಿ ಗಢ ಗಢ ನಡುಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ವಾರ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಭೂಕಂಪ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಢ ಗಢ ನಡುಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪನ ಕೇಂದ್ರ (NCS) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭೂಕಂಪವು ಸುಮಾರು 203 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಒಂದೇ ದಿನ, ಎರಡು ಭೂಕಂಪನ!
ಹೌದು, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 27 ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.3 ಮತ್ತು 5.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪಗಳು ಇಡೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭೂಕಂಪ ಕೇವಲ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭೂಕಂಪ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.
ಜುಲೈ 3 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪವು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಒಮ್ಮೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ಭೂಕಂಪದ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭೂಕಂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NDMA) ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಭೂಕಂಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಮೂರು ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೇಷಿಯನ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2005 ರ ಬಾಲಕೋಟ್ (ಕಾಶ್ಮೀರ) ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1935 ರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಭೂಕಂಪದಿಂದಾಗಿ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. 2013ರ ಅವರಾನ್ ಭೂಕಂಪವು ಹಲವು ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.