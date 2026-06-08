Philippines earthquake: ದಕ್ಷಿಣ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಮಿಂಡಾನಾವೊ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 8.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜರ್ಮನ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (GFZ) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 8.2ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಓರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹಲವರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡ ನೀಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮಾನವನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತ್ವರಿತ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗೆ ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಇಂದಿನ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಭೂಕಂಪವು 10 ಕಿ.ಮೀ (6.2 ಮೈಲುಗಳು) ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು GFZ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಭೂ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲ.ದಕ್ಷಿಣ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಮಿಂಡಾನಾವೊ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 8.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜರ್ಮನ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (GFZ) ತಿಳಿಸಿದೆ.
#EXCLUSIVE PHILIPPINES: MAGNITUDO 8.7 MINDANAO EARTHQUAKE
Monday, 8th June 2026 pic.twitter.com/cgoBn97UiY
— Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) June 8, 2026
ಭೂಕಂಪವು 10 ಕಿ.ಮೀ (6.2 ಮೈಲುಗಳು) ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು GFZ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಭೂ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜರ್ಮನ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (GFZ) ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪವನ್ನು 8.2 ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು. ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುನಾಮಿ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿತ್ತು.
ಫಿಲಿಪೈನ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ (ಫಿವೊಲ್ಕ್ಸ್) ಭೂಕಂಪವನ್ನು 7.0 ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೀಟರ್ (ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಜ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು, ಇದು ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ, ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ (BMKG) ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು 7.7 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಸಾರಂಗನಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಲಬೆಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬೆಂಜಿ ಅಂಚೇಟಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಿರುಕುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಉತ್ತರ ನಗರವಾದ ಮನಾಡೊದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗಳು "ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್" ನ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಆಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ದೂರದ ಪೂರ್ವದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕಂಪನಶೀಲ ಸಕ್ರಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಡಾನಾವೊದ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮಾರ್ಕೋಸ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ತಕ್ಷಣವೇ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಭೂತಾನ್ ಭೂಕಂಪ
ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ 5.8 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಂತರದ ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (NCS) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 11:06 ಕ್ಕೆ 26 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 252 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ