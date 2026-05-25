Ebola Over 900 Suspected Cases: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊರೊನಾ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಎಬೋಲಾ ರೋಗ ಏಕಾಏಕಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ (DRC)ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಳಜಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ (PHEIC) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಎಬೋಲಾ ರೋಗದ ಉಲ್ಬಣವು ಅಪರೂಪದ ಬುಂಡಿಬುಗ್ಯೊ (ವೂ Bundibugyo strain) ತಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ಯಾವುದೇ ಲಸಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಎಬೋಲಾ ಈ ಮೊದಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಬೋಲಾದ 101 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. WHO ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನೊಮ್ ಘೆಬ್ರೆಯೆಸಸ್ (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟುರಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. WHO ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಸ್ಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ (risk assessment) ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (CDC) ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 904 ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು, 101 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ 119 ಶಂಕಿತ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು 10 ಸಾವುಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಮೇ 24ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೋಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾದ ಇಟುರಿ (Ituri) ಮತ್ತು ನಾರ್ಡ್-ಕಿವು (Nord-Kivu)ನಲ್ಲಿ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸುಡ್-ಕಿವು ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 23 ರಂದು, WHO ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನೊಮ್ ಘೆಬ್ರೆಯೆಸಸ್ ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 3 ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಉಗಾಂಡಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ನಂತಹ ಎಬೋಲಾ ಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಯಾವುದೇ ಎಬೋಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರು ಡಿಆರ್ಸಿ, ಉಗಾಂಡಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಭಾನುವಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಎಬೋಲಾ ಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಎಬೋಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸತ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಂತೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ರೋಗದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.