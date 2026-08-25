/ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಜೆ-16 ಮತ್ತು ರಫೇಲ್ ಮುಖಾಮುಖಿ: ಜಂಟಿ ವಾಯು ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪಿಎಲ್ಎ ವಾಯುಪಡೆಯ ಜೆ-16 ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ರಫೇಲ್ ಹಾಗೂ ಮಿಗ್-29 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ 4.5 ಪೀಳಿಗೆಯ ಭಾರೀ ಸಮರ ವಿಮಾನವೊಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ರಫೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಸಮರ ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಚೀನಾದ ಹೆವಿ-ಡ್ಯೂಟಿ ಜೆ-16 ವಿಮಾನಗಳು 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಲುಪಿವೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಕವಾಯತು ಇದಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಫ್ರೆಂಚ್ ನಿರ್ಮಿತ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆದಾರನಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆ ಹಾಗೂ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಫೇಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದ ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದ ಜೆ-10ಸಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೆ-16 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ವಾಯು ಮುಖಾಮುಖಿ ಹಾಗೂ ಗಡಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ತನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಲದ ರಫೇಲ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ಅದರ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಡೆ ಮತ್ತು ರೇಡಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಚೀನಾದ ಜೆ-16 ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆದರೂ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬಳಸುವ ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ರಫೇಲ್ಗಳು ‘ಇಂಡಿಯಾ-ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್’ (ISE) ಎಂಬ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ಮೆಜರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಡಾಗ್ಫೈಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭ್ಯಾಸವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ವಾಯು ಸಮರ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ.