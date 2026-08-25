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ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಜೆ-16 ಮತ್ತು ರಫೇಲ್ ಮುಖಾಮುಖಿ: ಜಂಟಿ ವಾಯು ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ

ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಜೆ-16 ಮತ್ತು ರಫೇಲ್ ಡಾಗ್‌ಫೈಟ್: ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಕಣ್ಣುಈಜಿಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಈಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಶನ್ 2026’ ಜಂಟಿ ವಾಯು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಚೀನಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜೆ-16 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಿರ್ಮಿತ ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಅಪರೂಪದ ನೇರ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಯುದ್ಧ (ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಾಗ್‌ಫೈಟ್) ನಡೆದಿದೆ. 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 25, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:12 PM IST
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಜೆ-16 ಮತ್ತು ರಫೇಲ್ ಮುಖಾಮುಖಿ: ಜಂಟಿ ವಾಯು ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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