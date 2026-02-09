10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಸ್ಕ್‌...ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ‌ ಚಂದ್ರನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೇ?

Elon musk announced: ಉದ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದು,ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕ್ರಮವು ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮರುಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಾಸಾದ ಪ್ರಮುಖ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಚಂದ್ರನ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮೇಲಿನ ನವೀಕೃತ ಒತ್ತುಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಸಮೀಪವಿದೆ.
ಉದ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ "ಸ್ವಯಂ-ಬೆಳೆಯುವ ನಗರ"ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಶಕದೊಳಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಖಾಸಗಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರನತ್ತ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಂಗಳನತ್ತ ಗುರಿಯಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೆಖಿಸಲಾಗಿದೆ..
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕಲು ಮನೆ ಸಿಗುವೂದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಾಗಿದೆ..ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾದರ ನಡುವೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತಾ ವಿಶ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದಿದ್ದು,ಸಾಕು ನಾನು ಮಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಗರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಂತೆ ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ್ರನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..ಈಗ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರು ವಾವ್ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ.
