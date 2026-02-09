English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಸ್ಕ್‌...ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ‌ ಚಂದ್ರನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೇ?

 Elon musk announced: ವಿಶ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಭಾರೀ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 9, 2026, 04:22 PM IST
  • ಮಂಗಳನಿಂದ ಚಂದ್ರನೆಡೆಗೆ ಮಸ್ಕ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಶಿಫ್ಟ್‌ ಏಕೆ?
  • ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಿಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್!

10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಸ್ಕ್‌...ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ‌ ಚಂದ್ರನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೇ?

Elon musk announced: ಉದ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದು,ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕ್ರಮವು ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮರುಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಾಸಾದ ಪ್ರಮುಖ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಚಂದ್ರನ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮೇಲಿನ ನವೀಕೃತ ಒತ್ತುಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಸಮೀಪವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇವರೇ ನೋಡಿ ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರ ಕ್ರಶ್..ಕೊನೆಗೂ ರಿವೀಲ್​ ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ರೇಟ್​

ಉದ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ "ಸ್ವಯಂ-ಬೆಳೆಯುವ ನಗರ"ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಶಕದೊಳಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಖಾಸಗಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರನತ್ತ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಂಗಳನತ್ತ ಗುರಿಯಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೆಖಿಸಲಾಗಿದೆ.. 

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕಲು ಮನೆ ಸಿಗುವೂದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಾಗಿದೆ..ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾದರ ನಡುವೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆಂಟ್‌ ಅಂತಾ ವಿಶ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದಿದ್ದು,ಸಾಕು ನಾನು ಮಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಗರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಂತೆ ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್‌ ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ್ರನೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..ಈಗ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರು ವಾವ್‌ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

