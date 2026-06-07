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ದಿನವೂ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಹಣ, ಎಣಿಸೋಕೆ ಕುಂತ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಜೀವನ! ಎಲನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?

Elon Musk networth : ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಈ ಧ್ರುವತಾರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 'ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್' ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಹೊರಟರೆ ತಲೆ ಗಿರ್ರ್ ಎನ್ನುತ್ತೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 07, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:18 PM IST
ದಿನವೂ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಹಣ, ಎಣಿಸೋಕೆ ಕುಂತ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಜೀವನ! ಎಲನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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