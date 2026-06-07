Trillionaire in the world : ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಇಂದಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹9,49,50,50,00,00,000 (ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು!) ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಶೂನ್ಯಗಳಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎಣಿಸುವುದೂ ಸಹ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪರದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅವರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ದೈತ್ಯ ಟೆಸ್ಲಾ (Tesla) ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ $273 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳಿದ್ದರೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ (SpaceX) ಮೌಲ್ಯವೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ $841 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ ಸಾವಿರ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನ್ಯೂರಲಿಂಕ್, ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ನಂತಹ ಇತರ ಹಲವು ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದಲೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತಲೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತಲೂ (GDP) ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ತೈವಾನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ: $977 ಬಿಲಿಯನ್
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ: $779 ಬಿಲಿಯನ್
ಸ್ವೀಡನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ: $760 ಬಿಲಿಯನ್
ಸಿಂಗಾಪುರ ಆರ್ಥಿಕತೆ: $660 ಬಿಲಿಯನ್
ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮಸ್ಕ್ ಒಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.
ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕಿಂತ ಮಸ್ಕ್ ಒಬ್ಬರೇ ಬಲಿಷ್ಠ : ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಅಮೇಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್, ಒರಾಕಲ್ನ ಲ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲಿಸನ್, ಗೂಗಲ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಲ್ಯಾರಿ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಗೇ ಬ್ರಿನ್ — ಈ ನಾಲ್ಕೂ ಜನ ಮಹಾರಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೂ ಕೇವಲ $1.09 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಬ್ಬರ ಸಂಪತ್ತೇ ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಮುಗಿಯದ ಹಣ : ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 50 ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕ್ರೀಡಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು) ಒಟ್ಟಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಕೇವಲ $353 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಸ್ಕ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೂರಾರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ!
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಪನೆಗೂ ನಿಲುಕದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಆಸ್ತಿಯ ಗ್ರಾಫ್, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಅವರ ನೋಟುಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬುತ್ತವೆ ಅಂತ..