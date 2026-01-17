English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಬೆಳೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗುವ ಈ ಸಸ್ಯ ನೆಟ್ಟರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗೋದು ಖಚಿತ

expensive plant in the world: ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಲಾಭ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಸ್ಯವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 17, 2026, 08:08 PM IST
  • ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ
  • ಸಣ್ಣ ಪೊದೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ

ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಬೆಳೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗುವ ಈ ಸಸ್ಯ ನೆಟ್ಟರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗೋದು ಖಚಿತ

expensive plant in the world: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಬೆಳೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥದೇ ಒಂದು ಸಸ್ಯವೆಂದರೆ ‘ಕೋಕಾ’ ಸಸ್ಯ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಸ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ರೈತರು ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಕೋಕಾ ಸಸ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪೊದೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು “ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬೆಳೆ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಯ ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕೋಕಾ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಮಾದಕವಸ್ತುವಾದ ಕೊಕೇನ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬೆಳೆಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಸಾಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಫೀಮು ಬೆಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೋಕಾ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೋಕಾ ಕೃಷಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಕೋಕಾ ಸಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಕೃಷಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಲಾಭದಾಸೆಗೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ರೈತರು ತಿರುಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಬೆಳೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೃಷಿಯೇ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.
 

