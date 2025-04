Explainer: ಕಚ್ಚತಿವು ದ್ವೀಪ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭೇಟಿ

Kachchatheevu Island: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾದ ಕಚ್ಚತಿವು ದ್ವೀಪದ ಸಮಸ್ಯೆಯತ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ದ್ವೀಪವು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚತಿವು ದ್ವೀಪದ ಮಹತ್ವ, ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

ಕಚ್ಚತಿವು ದ್ವೀಪ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಕಚ್ಚತಿವು ದ್ವೀಪವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಕೇವಲ 26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜಾಫ್ನಾ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪವು ಸುಮಾರು 285 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪುರಾವೆಗಳು ಸುಮಾರು 1,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

Katchatheevu, a 163-acre island was owned by the Ramnad Kingdom of Ramanathapuram Rameshwaram. Became part of Tamil Nadu post-independence.

In 1974, then PM of India, Indira Gandhi gifted Katchatheevu to Sri Lanka without any ratification from the Parliament pic.twitter.com/54PlQEVvn6

— Rishi Bagree (@rishibagree) August 10, 2023