Explainer: ಪ್ರತಿ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಮೇರಿಕ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ..!

US History Of Land Grabbing: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನದ ಮೂಲಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಅಮೆರಿಕವು 1803 ರಿಂದ ಎಂಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅಮೆರಿಕಾದ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಭೂಕಬಳಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಕಳೆದ 200 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು:
1803 - ಲೂಸಿಯಾನ ಖರೀದಿ:
ಅಮೆರಿಕದ ಭೂಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಲೂಸಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 530 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು $15 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ (ಇಂದು $430 ಮಿಲಿಯನ್) ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆರಿಬಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಿದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಡಳಿತಗಾರ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದನು.ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿತು.
1819 - ಫ್ಲೋರಿಡಾ
ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಪ್ರದೇಶವು ಹಿಂದೆ ಸ್ಪೇನ್ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟನ್ 1783 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಫ್ಲೋರಿಡಾವನ್ನು ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು. 1810 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದವು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಇದನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.1803 ರ ಲೂಸಿಯಾನ ಖರೀದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. 1818 ರಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಜಾಕ್ಸನ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ, ಸ್ಪೇನ್ ಓನಿಸ್-ಆಡಮ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾವನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು.
1845 - ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ
ಟೆಕ್ಸಾಸ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ, 1836 ರಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆಸೇರಲು ಬಯಸಿತು, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಸಹ ಸ್ವಾಧೀನದಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿತು.ಅದಾಗ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಧೀನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 1845 ರಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಅನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಂಟಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು.
1846 – ಒರೆಗಾನ್
ಒರೆಗಾನ್ ಪ್ರದೇಶವು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪೇನ್, ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಿದವು. 1819 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯುಎಸ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
1854—ಗ್ಯಾಡ್ಸ್ಡೆನ್ ಖರೀದಿ:
ಗ್ಯಾಡ್ಸ್ಡೆನ್ ಖರೀದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಿಂದ 29,670 ಚದರ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು $10 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಈ ಭೂಮಿ ಈಗ ಅರಿಜೋನಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ರೋಡ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
1867 - ಅಲಾಸ್ಕಾದ ಖರೀದಿ:
ಅಲಾಸ್ಕಾ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 1700 ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೆಲೆಸಿತ್ತು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿನ ಸೋಲಿನಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಒಲವು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಅಲಾಸ್ಕಾವನ್ನು ಯುಎಸ್ ಗೆ $7.2 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. 1959 ರಲ್ಲಿ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಯುಎಸ್ ರಾಜ್ಯವಾಯಿತು.
1917 - ಯುಎಸ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು:
ಯುಎಸ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಿಂದ $25 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಜರ್ಮನಿ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
1959 - ಹವಾಯಿ ನಿಯಂತ್ರಣ:
1893 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಮೆರೈನ್ ಪಡೆಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಪರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಗುಂಪು ಹವಾಯಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ರಾಣಿ ಲಿಲಿಯುಕಲಾನಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿತು.1898 ರಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹವಾಯಿಯನ್ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಂಟಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹವಾಯಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 21, 1959 ರಂದು ಹವಾಯಿಯನ್ನು ಯುಎಸ್ ನ್ 50 ನೇ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.