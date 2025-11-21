Pakistan Faisalabad Factory; ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅನಿಲ್ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿ 15 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಲವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಘಟನೆಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೈಸಲಾಬಾದ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿ ಇತರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 15 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಯ್ಲರ್ ಸ್ಫೋಟದ ಕುರಿತು ಫೈಸಲಾಬಾದ್ನ ಕಮಿಷನರ್ ರಾಜಾ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅನ್ವರ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿಲ್ಲ.ಬದಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಾ 5:28 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 20 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಸಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಂಡಿವೆ. ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಬದುಕುಳಿದವರಿಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.