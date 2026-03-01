Burj Khalifa drone attack: ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದುಬೈನ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ.
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾವನ್ನು ಹೊಡೆದಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
Footage from an interception near the Burj Khalifa in Dubai this evening pic.twitter.com/mstbdGDBml
— Faytuks News (@Faytuks) March 1, 2026
JUST IN: 🇮🇷🇦🇪 Footage shows another Iranian drone striking close to Burj Khalifa, the tallest building in the world, in Dubai, UAE. pic.twitter.com/zB9cAdYpYU
— BRICS News (@BRICSinfo) February 28, 2026
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಬಳಿ ಇರಾನಿನ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಬಳಿ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ದುಬೈನ ಐಕಾನಿಕ್ ಟವರ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ, ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಹಲವಾರು ಇರಾನಿನ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ದುಬೈನ ಹಲವಾರು ನೆರೆಹೊರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ದುಬೈನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 828 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುವ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಕಟ್ಟಡವು 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದುಬೈಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗೋಪುರವನ್ನು ಅದರ ಡೆವಲಪರ್ ಎಮಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸುಮಾರು 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.