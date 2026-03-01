English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡುವೆಯೂ.. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಇರಾನ್‌..! ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ದಾಳಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..

ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡುವೆಯೂ.. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಇರಾನ್‌..! ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ದಾಳಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..

Iran Israel conflict: ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದುಬೈನ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 1, 2026, 11:39 AM IST
  • ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ
  • ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ

Trending Photos

ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ಅಮೃತಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿ ಜೋಡಿ!.. ಅರೆ ವಾ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌
camera icon6
Amruthadhare serial actors
ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ಅಮೃತಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿ ಜೋಡಿ!.. ಅರೆ ವಾ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌
Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!
camera icon6
Jammu and Kashmir
Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!
ಮಂಗಳ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರು
camera icon6
Angarak yoga
ಮಂಗಳ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರು
T20 World Cup 2026: ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್..!
camera icon6
Arshdeep Singh T20 World Cup
T20 World Cup 2026: ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್..!
ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡುವೆಯೂ.. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಇರಾನ್‌..! ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ದಾಳಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..

Burj Khalifa drone attack: ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದುಬೈನ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾವನ್ನು ಹೊಡೆದಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

 

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಬಳಿ ಇರಾನಿನ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಬಳಿ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ದುಬೈನ ಐಕಾನಿಕ್ ಟವರ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ, ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಹಲವಾರು ಇರಾನಿನ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ದುಬೈನ ಹಲವಾರು ನೆರೆಹೊರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

ದುಬೈನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 828 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುವ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಕಟ್ಟಡವು 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದುಬೈಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗೋಪುರವನ್ನು ಅದರ ಡೆವಲಪರ್ ಎಮಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸುಮಾರು 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

Iran Israel ConflictBurj Khalifa drone attackWest Asia tensionsDubai viral videoIran missile attacks

Trending News