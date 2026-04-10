Viral Video: ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಪತ್ನಿ ಮೆಲಾನಿಯಾ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್‌?

ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಚಿತ್ರವು ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ (DOJ) ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಲಾನಿಯಾರ ಮುಖವನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 10, 2026, 01:48 PM IST
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವೇ ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon8
Shukra Gochar
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವೇ ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್
camera icon6
Akshaya Tritiya
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್
ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್‌ ಕದನ ವಿರಾಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ: ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
camera icon6
Gold Rate Drop
ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್‌ ಕದನ ವಿರಾಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ: ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಭೀತಿಯೇ.. ಭಯಪಡಬೇಡಿ! ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 75% ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
EPFO New Rules
ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಭೀತಿಯೇ.. ಭಯಪಡಬೇಡಿ! ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 75% ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮಾನ್ಯುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್‌ ಅವರು ವಿಮಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ವೇಳೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬ್ರಿಜೆಟ್‌ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್‌ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಿವಿದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿಯು ವೇಳೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್‌ಗೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಇರುಸುಮುರುಸು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದರು.

ಎಮಾನ್ಯುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಿವಿದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿ ಕೊಟ್ಟ ಪಂಚ್‌ನಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಖ ಊದಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕುಖ್ಯಾತ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಪತ್ನಿ ಮೆಲಾನಿಯಾ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಮೆಲಾನಿಯಾ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್‌ಗೆ ಆಯುಧ ನೀಡಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ 50% ತೆರಿಗೆ! ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಂಬ್‌ ಹಾಕಿದ ಟ್ರಂಪ್!!

ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾದ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಮೆಲಾನಿಯಾ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿರುವ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಮೆಲಾನಿಯಾ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.  

ಮ್ಯಾಕ್ರನ್‌ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ವಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದರೂ ಇದುವೇ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ..

ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಚಿತ್ರವು ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ (DOJ) ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಲಾನಿಯಾರ ಮುಖವನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲು 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಂದು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ಯಾಟೈರ್/ಪ್ಯಾರಡಿ (satire) ಖಾತೆಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಖಾತೆ ತನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್‌ಅನ್ನ “ಮೀಮ್ಸ್” ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ವಿವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Iran Military ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಮೆಲಾನಿಯಾ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ʼಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲʼವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ನಾನು ಮತ್ತು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪತಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಮೂಲಕವೂ ನನಗೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೆಲಾನಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

