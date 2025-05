Fact Check: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಭೂಕಂಪ: ಪರಮಾಣು ಸೋರಿಕೆ ಕಾರಣವೇ?

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ : ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಕಂಪಗಳ ಸರಣಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಭೂಕಂಪಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸ್ಫೋಟಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೇ 12, 2025 ರಂದು, ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 4.6 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವು ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಿನಾರಾ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಕಂಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಊಹಾಪೋಹ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ Xನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು, ಈ ಭೂಕಂಪಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ "ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್"ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ರೇಡಿಯೊಆಕ್ಟಿವ್ ಸೋರಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಠಾಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ.

👉 Pakistan is frantically trying to hide the incident of a nuclear accident within Kirana Hills, which is resulting in numerous health complications. Meanwhile, presence of US radiation monitoring aircraft is generating serious questions about the matter, which also is troubling… pic.twitter.com/rPa3e2MZCm

— Salah Uddin Shoaib Choudhury (@salah_shoaib) May 13, 2025