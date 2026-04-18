ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಆತನ ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಳು.! ದಶಕಂಠ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ 3 ಪದಗಳಾವುವು ಗೊತ್ತೆ..?

Who did the funeral of Ravana : ರಾವಣನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ನಂತರ, ಅವನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ವಿಭೀಷಣನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ರಾವಣನು ಅಧರ್ಮಿ, ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಪಾಪಿ, ಅನೇಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದವವ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ವಿಭೀಷಣನು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ತೋರಿಸಿದ ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪಾಲನೆ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದುದು.
ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಮರಣಾಂತಾನಿ ವೈರಾಣಿ)" ಎಂದು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ರಾಮನು, ರಾವಣನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದನು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಮನ ಮನವೊಲಿಕೆಯ ನಂತರ, ವಿಭೀಷಣನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ವಾನರ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರಾವಣನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಶತ್ರುವಿಗೂ ನೀಡಬೇಕಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದನು.
ರಾವಣನ ಮರಣದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಲಂಕೆಯ ರಾಜಮನೆತನದ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ರಾವಣನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಚಿತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಹೂಮಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ರಾವಣನ ದೇಹವನ್ನು ಇರಿಸಿ ದಹನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಲಂಕೆಯ ಒಂದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು.
ರಾವಣನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಮಂಡೋದರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಲಂಕೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ರಾಮನು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಡೋದರಿಯು ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಲಂಕೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ರಾವಣನು ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ 'ರಾಮ' ನಾಮವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದನು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮಹಾನ್ ಶಿವಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದ್ದ ರಾವಣನಿಗೆ, ಸಾಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳ ಅರಿವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮನ ಮೊರೆ ಹೋದನು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ನಂಬಿಕೆ : ಇಂದಿಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಗ್ಗಲ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ದೇಹವನ್ನು ನಾಗ ಕುಲದವರು ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 18 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ದೇಹವಿರುವ ಗುಹೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ದಂತಕಥೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಭೀಷಣನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ರಾವಣನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು, ಅವನ ಆತ್ಮವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣನ ಧರ್ಮದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.