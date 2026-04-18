  • ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಆತನ ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಳು.! ದಶಕಂಠ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ 3 ಪದಗಳಾವುವು ಗೊತ್ತೆ..?

Facts behind funeral of Ravana : ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರ-ಹನುಮ-ರಾವಣನ ನಡುವೆ ಸತತ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಈ ಮಹಾಸಮರದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜಕುಮಾರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದನು. ಯುದ್ಧದ ಹತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ನಡೆದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ರಾವಣನ ಹೊಕ್ಕುಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೃತದ ಕಲಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ರಾಮನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ 'ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ'ಕ್ಕೆ ದಶಕಂಟನ ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿಹೊಯ್ತು...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 18, 2026, 04:00 PM IST
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್...!
camera icon5
bangladesh
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್...!
ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಬಾಲಕಿ 2 ವರ್ಷ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಬದುಕಿದಳು... ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!
camera icon7
Tejaswi Madivada
ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಬಾಲಕಿ 2 ವರ್ಷ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಬದುಕಿದಳು... ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!
ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ.. ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
camera icon6
White Hair Remedies
ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ.. ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ಆತ ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ..! ಡೈಸಿ ಶಾ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
Daisy Shah
ಆತ ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ..! ಡೈಸಿ ಶಾ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
Who did the funeral of Ravana : ರಾವಣನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ನಂತರ, ಅವನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ವಿಭೀಷಣನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ರಾವಣನು ಅಧರ್ಮಿ, ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಪಾಪಿ, ಅನೇಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದವವ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ವಿಭೀಷಣನು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ತೋರಿಸಿದ ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪಾಲನೆ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದುದು.

ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಮರಣಾಂತಾನಿ ವೈರಾಣಿ)" ಎಂದು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ರಾಮನು, ರಾವಣನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದನು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಮನ ಮನವೊಲಿಕೆಯ ನಂತರ, ವಿಭೀಷಣನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ವಾನರ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರಾವಣನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಶತ್ರುವಿಗೂ ನೀಡಬೇಕಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದನು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಅಶುಭ... ಆದರೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರಿ ಮಣಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ರಾವಣನ ಮರಣದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಲಂಕೆಯ ರಾಜಮನೆತನದ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ರಾವಣನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಚಿತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಹೂಮಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ರಾವಣನ ದೇಹವನ್ನು ಇರಿಸಿ ದಹನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಲಂಕೆಯ ಒಂದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು.

ರಾವಣನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಮಂಡೋದರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಲಂಕೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ರಾಮನು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಡೋದರಿಯು ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಲಂಕೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ!

ರಾವಣನು ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ 'ರಾಮ' ನಾಮವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದನು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮಹಾನ್ ಶಿವಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದ್ದ ರಾವಣನಿಗೆ, ಸಾಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳ ಅರಿವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮನ ಮೊರೆ ಹೋದನು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ನಂಬಿಕೆ : ಇಂದಿಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಗ್ಗಲ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ದೇಹವನ್ನು ನಾಗ ಕುಲದವರು ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 18 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ದೇಹವಿರುವ ಗುಹೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ದಂತಕಥೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಭೀಷಣನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ರಾವಣನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು, ಅವನ ಆತ್ಮವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣನ ಧರ್ಮದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

