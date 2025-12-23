ಕತ್ತಲಾದರೆ ಹಲ್ಲಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ ಈ ಊರಿನ ಜನ..! ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಭಯಾನಕ ರಹಸ್ಯ

Mystery lizard family : ಮುರಾಂಗ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ವಿಸ್ಮಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮುಖಭಾವಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಇವರನ್ನು ಹಲ್ಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಅನುಮಾನಿಸಿದರೂ, ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಂದಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಮುರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಿಗೂಢತೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಮುರಾಂಗ್ ಕುಟುಂಬವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುರಾಂಗ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಕ್ರಮೇಣ, ಅವನ ಮುಖಭಾವಗಳು ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಉಬ್ಬಿದವು. ಅವನ ಚರ್ಮವು ಬಿಗಿಯಾಯಿತು. ಅವನ ಮುಖವು ಹಲ್ಲಿಯಂತೆ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ನಡೆದ್ದರು.. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ, ಸಂಜೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು ಒಂದೇಯಾದರೂ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ!
ಸೂರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಅದೇ ವಿಚಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಮುಖಗಳೂ ಸಹ ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಮೂಗುಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ದವಡೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಣ್ಣುಗಳ ಆಕಾರವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಜನರು ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಜನರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲ್ಲಿಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಮುಖಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಕಾರ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಚರ್ಮವು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಲ್ಲಿಯಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಹ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಮುಖದ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್.. ಇಂದು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್..
ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದಿಗೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪರೂಪದ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೇ? ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ? ಇಂದಿಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.