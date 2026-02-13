ಚಿಕನ್‌ ಮಟನ್‌ ಅಲ್ಲ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ?

Famous Non Veg in Dubai : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿರುವಂತೆ ದುಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿವೆ.
ದುಬೈ ದೇಶ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ.. ಇಲ್ಲಿನ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕೋಳಿ, ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಗೋಮಾಂಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಂಸ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದುಬೈಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಆಹಾರಗಳು ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್, ಗೋಮಾಂಸ, ಸೀ ಫುಡ್ ಖಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಯಾವ ಮಾಂಸ ಗೊತ್ತಾ?
ದುಬೈನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಯುಎಇಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಸ್ಟೀಕ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಗೋಮಾಂಸವು ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಮುದ್ರಾಹಾರವು ಇಲ್ಲಿನ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ . ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೀನು ಮತ್ತು ಸೀಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಸಮುದ್ರಾಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಮನ್, ಹ್ಯಾಮರ್ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯುಎಇ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಟನ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಟನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮೇಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಕೆಗಳು ಅವುಗಳ ರುಚಿಯಿಂದಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಯುಎಇಯಾದ್ಯಂತ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಂಸದ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೀಟ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.
2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಯುಎಇ ಮಾಂಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ. 9.45 ರಷ್ಟು ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಜನರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಮಿಶ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ದುಬೈ, ಅಜ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಹಲಾಲ್ ಮಾಂಸ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ