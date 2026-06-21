Happy Fathers Day 2026 quotes : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ಭಾನುವಾರವನ್ನು 'ವಿಶ್ವ ತಂದೆಯರ ದಿನ' ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು (ಜೂನ್ 21) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಂದೆಯರ ದಿನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು, ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುವ ತಂದೆಯ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಈ ದಿನ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ.
ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ: ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸದಾ ಕಾವಲು ನಿಲ್ಲುವ ಅಪ್ಪ, ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಹೀರೋ. ತಂದೆಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಸೋನೋರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಾಡ್ (Sonora Smart Dodd) ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಈ ದಿನದ ಆಚರಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ವಿಲಿಯಂ ಜಾಕ್ಸನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಬ್ಬರೇ ಆರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ತಾಯಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂತೆಯೇ ತಂದೆಯಂದಿರಿಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ತಂದೆಯಂದಿರ ದಿನವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
2026 ರ ತಂದೆಯ ದಿನಾಚರಣೆ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪಂದಿರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಶುಭಾಶಯಗಳು
*ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಏಕೈಕ ಜೀವಿ "ಅಪ್ಪ".. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ತನ್ನ ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬುವ ಮಹಾನ್ ಕಲಾಕಾರ ಅಪ್ಪ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರೀತಿ, ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದ ನೋವು... ಇದೆರಡರ ಸಂಗಮವೇ "ಅಪ್ಪ".. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ನಾವು ಸೋತಾಗ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಗೆದ್ದಾಗ ದೂರ ನಿಂತು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ದೇವರೆಂದರೆ ಅಪ್ಪ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ತಾನು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವ ದೀಪ ಅಪ್ಪ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ಅಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೃದುತ್ವವಾದರೆ, ಅಪ್ಪ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಯುವ ಭದ್ರ ಕೋಟೆ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ಕೋಟಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದರೂ ತೀರಿಸಲಾಗದ ಋಣ, ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯ ಬರುವುದು ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಅಪ್ಪ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ಅಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಎರಡಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪ್ರೀತಿ ಅಡಗಿದೆ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ದೇವರನ್ನು ನಾ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವ ದೇವರನ್ನು "ಅಪ್ಪ"ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವುದೇ ಅಪ್ಪನ ಮುಗುಳ್ನಗೆ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ಬೀಳುವಾಗ ಹಿಡಿಯುವ ಕೈ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ತಿದ್ದುವ ಮನಸ್ಸು... ಅದೇ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ನಿಂತ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ಅಪ್ಪನ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿರುತ್ತದೆ, ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ಪ್ರಪಂಚವೇ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತರೂ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನನಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಏಕೈಕ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗುರು, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಹೀರೋ... ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ಅಪ್ಪನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತುಗಳೇ ನಾನು ಸಾಗಬೇಕಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದ ಶಿಸ್ತು, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೇ ಅಪ್ಪ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ನನಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಮೂಡುವ ಮುನ್ನವೇ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಹಾರಲು ಕಲಿಸಿದವರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮಗ/ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ಅಪ್ಪ, ನೀವು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ ಅಪ್ಪ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷವೂ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅಪ್ಪನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಕಡೆ.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
*ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಗೆ ತಂದ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.. ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..*