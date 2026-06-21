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ಜೀವನದ ರಕ್ಷಾಕವಚ ‘ಅಪ್ಪ’: 2026 ರ ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Happy Fathers Day 2026 : ಇಂದು ಜೂನ್ 21, ವಿಶ್ವ ತಂದೆಯರ ದಿನಾಚರಣೆ (Father's Day). ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವ, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುವ ತಂದೆಯಂದಿರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಶೇಷ ದಿನವಿದು.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 21, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:20 AM IST
ಜೀವನದ ರಕ್ಷಾಕವಚ ‘ಅಪ್ಪ’: 2026 ರ ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಜೀವನದ ರಕ್ಷಾಕವಚ ‘ಅಪ್ಪ’: 2026 ರ ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
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