ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್, ವೀಸಾ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ!

ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಈಗ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಭೀಕರ ಕದನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮನೆಮಠ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ವಿಮಾನಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದೆ.
ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಸಿಗಲಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೇನು?
ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ವೀಸಾ ಅಥವಾ ಇ-ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹವರ ವೀಸಾವನ್ನು ಆಯಾ FRRO (ವಿದೇಶಿಯರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ) ಮೂಲಕ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ರ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವ ವಿದೇಶಿಯರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ 'ಓವರ್ಸ್ಟೇ' ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿ, ಭಾರತದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.ನಿರ್ಗಮನ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ವೀಸಾ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ತಡವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ವಲಸೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆ: ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ:
ದಶಕಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶವು ಯುದ್ಧದ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಯು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ.ಸಾವಿರಾರು ವಿದೇಶಿಯರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಮಾನವೀಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.