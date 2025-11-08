English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಮಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಪಹರಣ

ಮಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಪಹರಣ

ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜಿಹಾದಿ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶವಾದ ಮಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಐವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ 5 ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.  

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 8, 2025, 01:42 PM IST
  • ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೊರಾಡುತ್ತಿದೆ
  • ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ
  • ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪು ಅಪಹರಣದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಮಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಪಹರಣ

ಬಮಾಕೊ: ದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಬ್ರಿ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ಉಗ್ರರು ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ಈ ಅಪಹರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಧೃಡಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ 

ಎಎಪ್‌ಪಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ರಿ ಬಳಿ ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಐವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಪಹರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಬಮಾಕೊಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪು ಅಪಹರಣದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಣ್ಣ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಔತಣ ಕೂಟ: ಸಿಎಂ-ಅಹಿಂದ ಸಚಿವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಲಿಟರಿ ಜುಂಟಾ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೊರಾಡುತ್ತಿದೆ.ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.

2012 ರಿಂದ ದಂಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂರ್ಘಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಹರಣಗಳು ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ.ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಮಾಕೊ ಬಳಿ ಜೆಎನ್‌ಐಎಂ ಜಿಹಾದಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಎಮಿರಾಟಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಇರಾನಿಯನ್‌ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

MaliAl Qaidaislamic states

