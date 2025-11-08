ಮಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಪಹರಣ

ಬಮಾಕೊ: ದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಬ್ರಿ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ಉಗ್ರರು ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ಈ ಅಪಹರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಧೃಡಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಎಪ್ಪಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ರಿ ಬಳಿ ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಐವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಪಹರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಬಮಾಕೊಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪು ಅಪಹರಣದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಲಿಟರಿ ಜುಂಟಾ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೊರಾಡುತ್ತಿದೆ.ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
2012 ರಿಂದ ದಂಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂರ್ಘಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಹರಣಗಳು ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ.ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಮಾಕೊ ಬಳಿ ಜೆಎನ್ಐಎಂ ಜಿಹಾದಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಎಮಿರಾಟಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಇರಾನಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.