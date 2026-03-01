English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಇರಾನ್‌ನ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ 5 ತಪ್ಪುಗಳು..!

ಇರಾನ್‌ನ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ 5 ತಪ್ಪುಗಳು..!

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಖಮೇನಿ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಲಿ ಶಮ್ಖಾನಿ ಮತ್ತು ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಕ್‌ಪೌರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 1, 2026, 04:51 PM IST
  • ಖಮೇನಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಫತ್ವಾವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದರು
  • ಆಗ ಅವರು ಇರಾನ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ
  • ಇದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಇಮೇಜ್ ನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು

Trending Photos

ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ಅಮೃತಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿ ಜೋಡಿ!.. ಅರೆ ವಾ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌
camera icon6
Amruthadhare serial actors
ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ಅಮೃತಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿ ಜೋಡಿ!.. ಅರೆ ವಾ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌
Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!
camera icon6
Jammu and Kashmir
Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!
ಮಂಗಳ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರು
camera icon6
Angarak yoga
ಮಂಗಳ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರು
30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ! ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon11
shukra shani yuti 2026 effects
30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ! ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
ಇರಾನ್‌ನ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ 5 ತಪ್ಪುಗಳು..!

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದ ಪರಮೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೇರಿಕಾ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇಸ್ರೇಲಿ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಖಮೇನಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಸಹ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಈ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರ ಭದ್ರತೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಐದು ತಪ್ಪುಗಳ ಯಾವವು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

1. ಅಲಿ ಶಮ್ಖಾನಿಯನ್ನು ನಂಬಿದ್ದು

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಖಮೇನಿ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಲಿ ಶಮ್ಖಾನಿ ಮತ್ತು ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಕ್‌ಪೌರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವರವಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸೋಲು..! ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ..!

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಖಲೀಜ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಶಮ್ಖಾನಿಯವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಶಮ್ಖಾನಿಯವರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಆ ವೇಳೆ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಈ ಬಾರಿ ಶಮ್ಖಾನಿ ಅವರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೇ  ಖಮೀನಿಗೆ ಮುಳುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. 

2. ಖಮೇನಿ ಬಂಕರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ

ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.ಅವರ ಸುತ್ತ ಭದ್ರತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಆದರೆ ಅವರು ಬಂಕರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಇಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಬಂಕರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು.ಅಪಾಯದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.

3. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಖಮೇನಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರವು ನೇರ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಶತ್ರಗಳು ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಕೆಡವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು.

4. ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದಂತೆ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು.

1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಖಮೇನಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಫತ್ವಾವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಇರಾನ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.ಇದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಇಮೇಜ್ ನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದವು.ಖಮೇನಿಯವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಈ ಫತ್ವಾ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್‌ ವಾರ್‌.. ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪರದಾಟ! ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.. 

5. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು

ಯುಎಸ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನೀತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಖಮೇನಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರು.ಇದನ್ನೇ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶಗಳು ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

About the Author
Ayatollah KhameneiAyatollah Khamenei deadKhamenei killedIsrael Iran strikeNetanyahu Khamenei

Trending News