ಪಾಕ್ ಮಿಲಿಟರಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರಾ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್..?

ಬಿಬಿಸಿ ಉರ್ದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರ ಮೊದಲು ದೇಶದ ಉನ್ನತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 12, 2026, 02:23 PM IST
  • ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ
  • ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ
  • ಆದರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಇದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ,

ಪಾಕ್ ಮಿಲಿಟರಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರಾ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್..?

ಲಾಹೋರ್: ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕುರಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಶೇ 15 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಬಿಸಿ ಉರ್ದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರ ಮೊದಲು ದೇಶದ ಉನ್ನತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಫ್ದರ್ ಅವರನ್ನು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿತು.ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಸಫ್ದರ್ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕು'ಎಂದು ಸಫ್ದರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸಫ್ದರ್ ತನ್ನ ಪುತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಮ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ರೆಟಿನಾದ ರಕ್ತನಾಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಆದರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಇದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ಆರೋಪ ಅವರ ಮೇಲೆ  ಮೇ 2023 ರಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

About the Author
Imran KhanPakistan Supreme CourtPakistan NewsImran Khan EyeImran Khan Jail

