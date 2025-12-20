ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವೇಳೆಯೇ ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ..!

ಲಾಹೋರ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇವೆ.ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ತೋಷಖಾನಾ -2 ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬುಶ್ರಾ ಬೀಬಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಲಾ 17 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತು. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಹೈಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಹೈ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅಡಿಯಾಲಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶಾರುಖ್ ಅರ್ಜುಮಂದ್ ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನ ಆವರಣದೊಳಗೆ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಅಡಿಯಾಲಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೇಂದ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶಾರುಖ್ ಅರ್ಜುಮಂದ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 409 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಬುಷ್ರಾ ಬೀಬಿ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು, ಈಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಲಾ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 10 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ (ತಲಾ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ) ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅಡಿಯಾಲಾ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಬುಷ್ರಾ ಬೀಬಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಕೀಲ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಫ್ದರ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ತೋಷಖಾನ-2 ಪ್ರಕರಣ?
ತೋಷಖಾನ-2 ಪ್ರಕರಣ 2021 ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಬುಶ್ರಾ ಬೀಬಿ ಈ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.
ತೋಷಖಾನಾ-2 ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬ್ಯೂರೋ (NAB) ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತು. ತದನಂತರ NAB ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು FIA ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, FIA ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು. ತರುವಾಯ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2024 ರಂದು, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಬುಷ್ರಾ ಬೀಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ತೋಷಖಾನಾ-1 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಹಿಂದೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಬುಷ್ರಾ ಬೀಬಿಯನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಿಟಿಐ ಪಕ್ಷವು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಂಧನವನ್ನು ಗಂಭೀರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.