ಆಗ್ರಾವನ್ನು ಸುಡುತ್ತೇವೆ, ದೆಹಲಿಯನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತೇವೆ..! PoKಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಾಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಬಹಿರಂಗ ಘೋಷಣೆ..‌

ಗುರುವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2026), ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ಉನ್ನತ ಕಮಾಂಡರ್, ಭಾರತದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮಸೂದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಬು ಮೊಹಮ್ಮದ್, ರಾವಲಕೋಟ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಬಜಾರ್ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಜೈಶ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ (PoK) ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಸಪ್ಲೈ ಬಜಾರ್ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಂಜ್ವಾನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಮಸೂದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಬು ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡದಿರಲಿ, ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ಗುರುತು ಜಿಹಾದ್ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಜೈಶ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (ಸಿಡಿಎಫ್) ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಇದನ್ನು ಘಜ್ವಾ-ಎ-ಹಿಂದ್ ಎಂದು ಕರೆದರು, ಮತ್ತು ಭಾರತ ಜೈಶ್ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಘಜ್ವಾ-ಎ-ಹಿಂದ್ ಘೋಷಿಸಿದರು ಎಂದು ಜೈಶ್ ಉನ್ನತ ಕಮಾಂಡರ್ ಹೇಳಿದರು.
🚨🚨🚨🇵🇰👹 The infamous “Reza Reza” top Jaish-e-Mohammed commander Masood Ilyas Kashmiri claims that during “Op Sindoor,” Asim Munir declared the war as “Ghazwa e Hind” - Sipahsalar ne elaan kardiya ke ye 'Ghazwa ul Hind hai.'
He further states, “This is our motto, our identity,… pic.twitter.com/sHacLknewV
— OsintTV 📺 (@OsintTV) February 7, 2026
ಜೈಶ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ನ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಕಾರಣ. ಮೇ 6-7ರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಾವಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಜೈಶ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನೊಬ್ಬ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು, ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಸಿಂಧ್ನ ನವಾಬ್ಶಾದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ, ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾವಲಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಜೈಶ್ನಂತೆಯೇ, ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ತನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಿಸಲು ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಿಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ, ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ಮತ್ತು ಜಮಾತ್-ಉದ್-ದವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ನಖ್ವಿ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾದ ಹಳೆಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, "ನಾವು ಆಗ್ರಾವನ್ನು ಸುಡುತ್ತೇವೆ.. ದೆಹಲಿಯನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2026 ರಂದು, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಖೊರಾಸನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅರಾಮ್ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 31 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿವೆ.