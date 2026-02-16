ನೇಪಾಳದ ನಂತರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು Gen Z ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್‌! ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

Gen Z Protests in Mexico : ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಜನ್ ಝಡ್ ಯುವಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧ, ಕಾರ್ಟೆಲ್ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಯುವಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಇದೀಗ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಳುವಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಉರುಪಾನ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ Carlos Manzo ಅವರ ಹತ್ಯೆ. ಕಾರ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಯುವಕರು “Generation Z Mexico” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯೋಜಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಮನೆ ಕಡೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ Claudia Sheinbaum ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮರು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಸ್ವಯಂಸ್ಪೂರ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಪಂಥೀಯ ಗುಂಪುಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೂ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು. 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 100 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೇಡುವ ಬರಹಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.