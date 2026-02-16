English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ನೇಪಾಳದ ನಂತರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು Gen Z ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್‌! ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ನೇಪಾಳದ ನಂತರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು Gen Z ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್‌! ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

Gen Z Protests in Mexico : ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಜನ್‌ ಝಡ್ ಯುವಕರು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಯರ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಮಾಂಜೊ ಹತ್ಯೆ ಈ ಚಳುವಳಿಗೆ ತೀವ್ರತೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 16, 2026, 02:52 PM IST
  • ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು
  • 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 100 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಐದು ದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ! ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದು ಫೀಕ್ಸ್?
camera icon6
Gold
ಐದು ದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ! ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದು ಫೀಕ್ಸ್?
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!
camera icon6
Darshan Birthday
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!
camera icon6
copper investment
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿದ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌
camera icon8
Shine Shetty
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿದ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌
ನೇಪಾಳದ ನಂತರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು Gen Z ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್‌! ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

Gen Z Protests in Mexico : ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಜನ್‌ ಝಡ್ ಯುವಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧ, ಕಾರ್ಟೆಲ್ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಯುವಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಇದೀಗ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಳುವಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಉರುಪಾನ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ Carlos Manzo ಅವರ ಹತ್ಯೆ. ಕಾರ್ಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಯುವಕರು “Generation Z Mexico” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯೋಜಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವ 'ಡೆತ್ ಟ್ರೀಸ್ʼ.. ಈ ಮರಗಳ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಸಾವು ಖಚಿತ ಎಚ್ಚರ!

ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಮನೆ ಕಡೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ Claudia Sheinbaum ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮರು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಸ್ವಯಂಸ್ಪೂರ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಪಂಥೀಯ ಗುಂಪುಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೂ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Baba Vanga Predictions: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು! ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟೇ ದಿನ ಬಾಕಿ..

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು. 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 100 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೇಡುವ ಬರಹಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
 

Gen Z Protests in MexicoClaudia SheinbaumMexico City protestsCarlos Manzo murderYouth protest movement

Trending News