ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಸುಂದರಿ! ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ ಈಕೆಗಿದೆ ಡೇಂಜರೆಸ್‌ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್..

General Rani Pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಕಲೀಮ್ ಅಖ್ತರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಪಡೆದ ಉಪನಾಮ 'ಜನರಲ್ ರಾಣಿ'. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಜನರಲ್ಗಳ 'ರಾಣಿ'ಯಾದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಿರುದು ದೊರೆಯಿತು. ಅವರ ಕಥೆ ಅಧಿಕಾರ, ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತು ಪತನದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 1960 ಮತ್ತು 70 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜನರಲ್ ಯಹ್ಯಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಯಹ್ಯಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಹಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದರೆ, 1971 ರ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಗಮನ ರಾಣಿಯ ಮೇಲೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತವರು ಅವರ ಮಗಳು ಅರೂಸಾ ಆಲಂ, ಇವರು ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು, ಅದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವೈರತ್ವದ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಹಸಿವಿನ ಕಥೆ.
1930 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ (ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗ) ದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಕಲೀಮ್ ಅಖ್ತರ್ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮೊಯಿಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಆದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 1963 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬುರ್ಕಾ ತೆಗೆದು, ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳದ ನಂತರ ಬೇರೆಯಾದರು.
"ನಾನು ಪುರುಷರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ..."
1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅಕಲೀಮ್ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ - ಮಗಳು ಅರೂಸಾ ಮತ್ತು ಮಗನೊಂದಿಗೆ - ಕರಾಚಿ, ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದ ಪುರುಷರು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಕಲೀಮ್ ತಮ್ಮನ್ನು 'ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಕಿ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು, "ನಾನು ಪುರುಷರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಂಧನವಿಲ್ಲದೆ ಬರುವ 'ಮೂಕ, ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು' ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಯಹ್ಯಾ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ
ಅಕಲೀಮ್ ಅವರ ಈ ತಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. 1969 ರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ನಂತರ ಜನರಲ್ ಯಹ್ಯಾ ಖಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಲೀಮ್ ಯಹ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಯಹ್ಯಾ ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಅಕಲೀಮ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಗಾಢವಾಯಿತು. ಯಹ್ಯಾ ಅವರು ಅಕಲೀಮ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಹಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ 'ಜನರಲ್ ರಾಣಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಯಹ್ಯಾ ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಾದ ಮದ್ಯ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಜೂಜು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಕಲೀಮ್ ಅವರೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಇಶಾರೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು, ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹಾಯ ಕೇಳಲು ಅವರ ಬಳಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಯಹ್ಯಾ ಖಾನ್ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಲೀಮ್ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಅವರಿಗೆ ನೂರ್ಜಹಾನ್ ಅವರ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಕಲೀಮ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಾಹೋರ್ಗೆ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಸೂಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯೊಳಗಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಯಹ್ಯಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಕಲೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿತು. 1971 ರ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಗಮನ ಜನರಲ್ ರಾಣಿಯ ಮೇಲೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪತನ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ
ಈ ಅಧಿಕಾರದ ಅಮಲು ಅಕಲೀಮ್ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಏರಿತು. ಯಹ್ಯಾ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಜನರಲ್' ಎಂಬ ಪ್ರತಿಮೆ ಗಳಿಸಿದರು. 1977 ರಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದಾರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ ಭುಟ್ಟೋ ಸಹ ತಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಉತ್ತುಂಗವು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
1971 ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಯಹ್ಯಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ನಾಶವಾಯಿತು. ಅಕಲೀಮ್ ಅವರನ್ನು ಯಹ್ಯಾ ಅವರ 'ದುರಾಚಾರದ' ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಯಹ್ಯಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅಕಲೀಮ್ ಅವರನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಝಿಯಾ-ಉಲ್-ಹಕ್ ಅವರ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಕಲೀಮ್ ಅವರ ಜಗತ್ತು ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು. ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮೊದಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಮರಳಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಕಲೀಮ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಫಖರ್-ಎ-ಆಲಂ ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೋ 'ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್' ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪರಂಪರೆಯು ಅವರ ಮಗಳು ಅರೂಸಾ ಆಲಂ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.
ಅರೂಸಾ ಆಲಂ: ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ
ಜನರಲ್ ರಾಣಿಯ ಮಗಳು ಅರೂಸಾ ಆಲಂ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅರೂಸಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗಣ್ಯ ವರ್ಗದವರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು.
ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು 2004 ರ ವರ್ಷ, ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಆಗ ಪಂಜಾಬ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅರೂಸಾ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಆಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮರಿಂದರ್ ಅವರಿಗೆ 66 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅರೂಸಾ ಅವರಿಗೆ 56 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ನಡುವಿನ 'ಸ್ನೇಹ' ದಟ್ಟವಾಯಿತು. ಅರೂಸಾ ಅವರು "ನಾವು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳು..." ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 2007 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ 'ನಿಕಾಹ್' (ವಿವಾಹ) ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದವು. ಅರೂಸಾ ಅವರು ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. 2007 ರಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಏಕೆ ಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮರಿಂದರ್ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ 'ದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮಹಾರಾಜ' ದಲ್ಲಿ ಅರೂಸಾ ಅವರನ್ನು 'ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮರಿಂದರ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಅರೂಸಾ ಸಹ VVIP ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಕೌರ್ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. 2017-2021 ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅರೂಸಾ ಅವರು ಚಂಡೀಗಢದ ಸಿಎಂ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದರು. ವಿರೋಧಿಗಳು ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸುಖಜಿಂದರ್ ರಂಧಾವಾ ಮತ್ತು ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ಅವರು ಅರೂಸಾ ISI ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಅರೂಸಾ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ನೆರಳು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಜನರಲ್ ರಾಣಿಯ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಕಥೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ... ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಅವರು ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದರು. ಇದು ಪ್ರೀತಿಯೇ, ಅಥವಾ ಪಿತೂರಿಯೇ? ಉತ್ತರವು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ.
