  • ಈ ಹಳೆಯ 2 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌.. ಒಂದೇ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ

Rare 2 Rupees Note: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಳೆಯ 2 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 14, 2026, 08:19 PM IST
  • ಜನರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
  • ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ

Rare 2 Rupees Note: ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಳೆಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಹಳೆಯ 2 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 2 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಆ 2 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೋಟಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ‘786’ ಆಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಟು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೂರು ನೋಟುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವೂ ಜೋರಾಗಿದೆ.

Quikr ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ನೋಟಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫೋಟೋ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖರೀದಿದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ–ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮುಂಗಡ ಹಣ ಕೇಳುವುದು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಲಾಭದ ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕು.

Rare 2 Rupees Note2 Rupees NoteRare Note Value2 rupee note with 786rare currency collector

