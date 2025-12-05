ಈ ದೇಶದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಗಂಡಬೇಕು..! ಪುರುಷರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌

Wired News : ಇತ್ತೀಚಿನ ಯೂರೋಸ್ಟಾಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಟ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಶೇ. 15.5 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಗಂಡು ಸಿಗಲ್ಲ..
ಪುರುಷರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಾಟ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾತನಾಡಲೂ ಸಹ ಪುರುಷರು ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಪುರುಷರ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಟ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಕೊರತೆ ಏಕೆ ಇದೆ? : ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನವು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು (ಪುರುಷರಲ್ಲಿ 31%, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 10%). ಅಧಿಕ ತೂಕ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗಮನ ನೀಡುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.