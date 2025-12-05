English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಈ ದೇಶದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಗಂಡಬೇಕು..! ಪುರುಷರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌

ಈ ದೇಶದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಗಂಡಬೇಕು..! ಪುರುಷರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌

Intresting facts : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.. ಈ ದೇಶದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹುಡುಗರೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಆ ದೇಶ..? ಏನ್‌ ಕಥೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 5, 2025, 04:21 PM IST
    • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ
    • ಆದರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ..
    • ಈ ದೇಶದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹುಡುಗರೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

Trending Photos

ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ...!
camera icon5
Rashmika
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ...!
ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸಬಹುದು! ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ
camera icon6
Rice
ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸಬಹುದು! ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ
ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬರ್ತಿದೀಯಾ..ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಡಿ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್‌..!
camera icon5
Phone users
ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬರ್ತಿದೀಯಾ..ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಡಿ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್‌..!
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು! ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು
camera icon6
belly fat
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು! ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು
ಈ ದೇಶದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಗಂಡಬೇಕು..! ಪುರುಷರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌

Wired News : ಇತ್ತೀಚಿನ ಯೂರೋಸ್ಟಾಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಟ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಶೇ. 15.5 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಗಂಡು ಸಿಗಲ್ಲ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಪುರುಷರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಾಟ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾತನಾಡಲೂ ಸಹ ಪುರುಷರು ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಪುರುಷರ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ವಂತ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಮೋದಿ-ಪುಟಿನ್ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?

ಲಾಟ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಕೊರತೆ ಏಕೆ ಇದೆ? : ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನವು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು (ಪುರುಷರಲ್ಲಿ 31%, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 10%). ಅಧಿಕ ತೂಕ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗಮನ ನೀಡುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

girlsBoysDatinggirls need boysLatvia

Trending News