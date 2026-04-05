ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್, ಪಿಜ್ಜಾ.. ದೇಶ-ವಿದೇಶ ದಾಟಿದ ಅಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಮಗೆ ಲಡ್ಡು, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ನೂಡಲ್ಸ್, ಮೊಮೊಸ್, ಪಾಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ. ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಚೈನಾಟೌನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಟ್ಯಾಂಗ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಚೈನಾ ಕಾಳಿ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಚೀನೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ.. ಬಂಗಾಳಿ ಭಕ್ತಿ:
ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಟ್ಯಾಂಗ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಚೀನೀ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚರ್ಮದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಬಂಗಾಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾಳಿ ದೇವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು.
ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಸಾದ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚೌಮೀನ್, ಮೊಮೊಸ್, ಸೂಪ್ ಮತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಅದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಪಣೆಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೂಜಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯವು ಕಾಳಿ ಮತ್ತು ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪುರೋಹಿತರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಧೂಪ ಮತ್ತು ದೀಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಹತ್ತಿರದ ಚೈನಾಟೌನ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಇಂಡೋ-ಚೈನೀಸ್ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸವಿಯುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಚೀನೀ ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವೆಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ..