Gold in oceans: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ (2 ಕೋಟಿ ಟನ್) ಚಿನ್ನ ಕರಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ 2000 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು. ಇದು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲಾಭವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ವೆಚ್ಚ-ಪ್ರಭಾವಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, “ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ”ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಮುದ್ರ, ಸಿಹಿನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿಗಳ ನೀರಿನಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 934 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ “ಸ್ಪಂಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ”ವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಆದರೂ, ಇದನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಅತಿಶಯ ಕಷ್ಟ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಈ ನಿಧಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಸವೆತ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ನಿಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಹಾಗೂ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಾರಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಗರ ತಳಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಹದವಾಗಿ ಹನಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾಗರಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯು ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಧೂಳನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ, ಲೀಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಅಂದಾಜು 50–150 ಫೆಮ್ಟೋಮೋಲ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ಸಾಗರದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಅಡಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗಿನ ಚಿನ್ನವು ಮಾನವಕೈಗೆ ತಲುಪಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು "ಎಟುಕದ ಸುವರ್ಣ" ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದರೆ, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಮೊದಲ ಸವಾಲು ಮಾಪನ. ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷ, ಲೋಹ-ಮುಕ್ತ ಬಾಟಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯಬೇಕು. ಕಂಟೇನರ್ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಧೂಳಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶೇಷವು ಸಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕು. ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಸಂಶೋಧಕರು ನ್ಯಾನೊಗ್ರಾಮ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ದ್ರಾವಕ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಗಡಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಹಳೆಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿಯ ಸಾಗರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವಿದೆ. ಇವು ಬಹಳ ಸ್ಥೂಲ ಅಂದಾಜುಗಳು, ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಊಹಿಸೋಣ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ $106,322,708 ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $2,126,454,160,000,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು $2.13 ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಿಯನ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಾಗರವು ಯಾರೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹೊಳೆಯುವ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.