ಗಣಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟರೇ ಸಾಕು ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ

Gold from Trees: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆಭರಣ ಪ್ರೀಯರಿಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದೆನೋ ಎಂಬ ನಿರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಗಣಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಿಸಿದೆ! ಹೌದು, ಚಿನ್ನ ಗಣಿಗಳಲ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ “ನಾರ್ವೆ ಸ್ಪ್ರೂಸ್” ಎಂಬ ಮರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳನ್ನು (ನ್ಯಾನೊಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್) ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಮರದ ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಘನ ಕಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೃದುವಾದ ಲೇಪನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.