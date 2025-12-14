ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 11 ಜನರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಜನರು ಎದ್ದೆನೋ ಬಿದ್ದೇನೋ ಎಂದು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಹೂದಿಗಳ ಹಬ್ಬ (Jewish festival) ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಸಿಡ್ನಿಯ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಮನಬಂದಂತೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗುಂಡುಗಳು ಸಿಡಿದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ 11 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ಧ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಮನೇ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಗುಂಡು ತಗುಲಿ 11 ಜನ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿರುವುದು ಆತಂಕ ತರಿಸಿದೆ.
ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಓಫನ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೆಲ್ಸ್ ನಗರದ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
