  • ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಓಪನ್ ಫೈರಿಂಗ್‌.. ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ 11 ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಹಲವಾರು ಜನ ಗಂಭೀರ!

ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಓಪನ್ ಫೈರಿಂಗ್‌.. ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ 11 ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಹಲವಾರು ಜನ ಗಂಭೀರ!

ಭಾನುವಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಮಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಫೈರಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 14, 2025, 05:25 PM IST
  • ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು
  • ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ನಾ ಮುಂದು ನೀ ಮುಂದು ಅಂತ ಓಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಓಪನ್ ಫೈರಿಂಗ್‌.. ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ 11 ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಹಲವಾರು ಜನ ಗಂಭೀರ!

ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್‌ ಫೈರಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 11 ಜನರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಜನರು ಎದ್ದೆನೋ ಬಿದ್ದೇನೋ ಎಂದು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಯಹೂದಿಗಳ ಹಬ್ಬ (Jewish festival) ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಸಿಡ್ನಿಯ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಗನ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಮನಬಂದಂತೆ ಫೈರಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗುಂಡುಗಳು ಸಿಡಿದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಇದರಿಂದ 11 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ಧ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಮನೇ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಗುಂಡು ತಗುಲಿ 11 ಜನ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿರುವುದು ಆತಂಕ ತರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್..‌‌ ಸೂರ್ಯ ಪಡೆಗೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾಲೆಂಜ್..!

ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಫನ್‌ ಫೈರಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ಸೌತ್‌ ವೆಲ್ಸ್‌ ನಗರದ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ.. ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ‌ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಸೇಫ್‌!

