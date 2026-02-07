Gutter law in Pakistan
: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನ ಕದ್ದವರಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಹೊಸ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ʼಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನ ಕಳುವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ʼಗಟಾರ್ ಲಾʼ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆದ ನಂತರ, ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮರ್ಯಮ್ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ "ಗಟರ್ ಲಾ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಶಾಸನವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದರು.
"ಪಂಜಾಬ್ನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನ ಕದಿಯಬೇಡಿ. ಮುಚ್ಚದ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳು ಸಾವಿನ ಬಲೆಗಳಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಮರಿಯಮ್ ನವಾಜ್ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹಲವರು ಇದನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನ ಕದ್ದು, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗಾಗ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸ್ವತಃ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ʻಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾʼ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್! ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಿವೆ ಭಾರತದ ಈ ವಸ್ತುಗಳು..
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನ ಕದಿಯುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸುವ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮರ್ಯಮ್ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಗಟರ್ ಡ್ರೈನ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತವೆ. ಗಟರ್ ಡ್ರೈನ್ಗಳನ್ನ ಕದಿಯಬೇಡಿ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾನೂನನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಮರ್ಯಮ್ ನವಾಜ್, “ನಾವು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಡಿ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನ ಕದಿಯುವ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳ ಖರೀದಿಸುವ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವರು 1 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 30-40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮರ್ಯಮ್ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್, ಮುಚ್ಚದ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ತೆರೆದ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅನೇಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿಯ ನಿಪಾ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಳಿ ಮಗುವಿನ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಲಾಹೋರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಆರೋಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 250 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್-ಚೀನಾಗೆ ತಲೆಗೆಡಿಸಿದ್ದು ಅಮೇರಿಕಾದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ , ಬದಲಾಗಿ ಈ ನಡೆ..!
ಲಾಹೋರ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 10,000 ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಕಳವು ಆಗುತ್ತಿವೆಯಂತೆ. ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಆಗಾಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನ ಕದ್ದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆದರೆ ಮಾರಕ ಅಪರಾಧ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನ ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಐದು-ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊತ್ತಿನ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋವಷ್ಟು ಬಡತನ ತಾಂಡವವಾಡ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಲು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಮುಚ್ಚಳ ಕದ್ದರೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನೂನು ತರಲು ಹೋರಟಿದೆ.