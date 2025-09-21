English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

H1b Visa: H1B ವೀಸಾ ಎಂದರೇನು? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 88 ಲಕ್ಷ ರೂ ಏಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು?

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು H1B ಕೆಲಸದ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗೆ $100,000 (ಸುಮಾರು ₹88 ಲಕ್ಷ) ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2026ರಿಂದ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 21, 2025, 01:11 PM IST
  • 2023ರಲ್ಲಿ: 1,91,000 H1B ವೀಸಾಗಳು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ.
  • 2024ರಲ್ಲಿ: 2,07,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
  • ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ: 85,000 ವೀಸಾಗಳು (70% ಭಾರತೀಯರು).

Trending Photos

ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
ITR
ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಜ್ರಖಚಿತ ಕಿರೀಟದ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ ..! ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon6
Miss World
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಜ್ರಖಚಿತ ಕಿರೀಟದ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ ..! ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
camera icon5
Agriculture loan
ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
ಯೌವ್ವನ ಭಯಾನಕ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡವಾದವು..! ಗೋವಾ ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
camera icon5
Kusha Kapila
ಯೌವ್ವನ ಭಯಾನಕ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡವಾದವು..! ಗೋವಾ ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
H1b Visa: H1B ವೀಸಾ ಎಂದರೇನು? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 88 ಲಕ್ಷ ರೂ ಏಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು?

ವಾಷಿಂಗ್ ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19) ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ, H1B ಕೆಲಸದ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ $100,000 (ಸುಮಾರು ₹88 ಲಕ್ಷ) ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ಬರುವ ನೈಪುಣ್ಯಸಹಿತದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಶುಲ್ಕವು ಹೊಸ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ (2026 ಲಾಟರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ) ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೀಸಾ ಧಾರಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, 'ವಿದೇಶಿಯರು ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಲ್ ಶಾರ್ಫ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, H1B ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವೀಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS) ಮತ್ತು ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್‌ನಂತಹವುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ತರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು H1B ವೀಸಾ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ 70-73% ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

H1B ವೀಸಾ ಎಂದರೇನು?

H1B ವೀಸಾವು ವಿದೇಶಿ ತಜ್ಞರಿಗೆ (ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ) ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ (ನವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳು) ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಟಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವೀಸಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಟ್ರಂಪ್‌ರ ವಲಸೆ ನೀತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ "ಅಮೆರಿಕ ಫಸ್ಟ್" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಲಸೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅವರು ಈಗ ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವು ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಅಮೆಜಾನ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು H1B ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ H1B ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಆದರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಐಟಿ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ (ಸುಮಾರು ₹2.17 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ) ದೊಡ್ಡ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ H1B ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನೈಪುಣ್ಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ಈಗ ಕೆನಡಾ ಅಥವಾ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. 

 

About the Author
H1b VisaWhat is H1B visaamericaH1B ವೀಸಾH1B ವೀಸಾ ಎಂದರೇನು

Trending News