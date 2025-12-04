ತನ್ನಗಿಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಇಂಥಾ ಶಿಕ್ಷೆನಾ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪಾಪಿ ತಾಯಿ ಮಾದಿದ್ಹೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಹರಿಯಾಣ: ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ..ಆದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವಳೇ ರಾಕ್ಷಸಿಯಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಳೆ.
ತಾಯಿ ಅದವಳು ಮಕ್ಕಳು ತನಗಿಂತ ಚೆಂದವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ವೇಳೆ ಕೇಸರಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ..ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ತನಗುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚಂದ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡೋ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ತಾಯಿ.. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸಿ ತನಗಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಸೇರಿ 4 ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಳೆ. ತನಗಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೂನಮ್ ನಾಲ್ವರನ್ನ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಪಾಣಿಪತ್ನಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತನ್ನ ಸೋದರಿಯ 6 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.ಪೂನಮ್ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಲಕಿ ವಿಧಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾ*ನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಶಂಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಲಕಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನನ್ನ ಪೂನಮ್ಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆ ಪೂನಮ್ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ತನಗಿಂತ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇತರ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಂದಿರೊದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಬರುತಿಂದೆ. ಈಕೆ ಮಹಿಳೆಯೋ ತಾಯಿಯಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ..ಇಂಥಹ ರಾಕ್ಷಸಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಗೆ ದೇವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏಕೆ ಅಂತಾ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ರು ವಿಚಾರಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.