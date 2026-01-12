ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ!! ನಾಸಾದ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ..!

Astronaut medical emergency: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದ್ಯಾ ಹೌದು.. ಈಗ ಆ ಅನುಮಾನ ಏಕೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತು? ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ನಾವು ISS ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಅದೇ ನಿಲ್ದಾಣ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಸಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಸಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಕ್ರೂ-11 ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಡಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾಸಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಇಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರೂ-11 ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ನಾಸಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿತು. ಜನವರಿ 8 ರಂದು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು 6.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ನಾಸಾ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಕ್ರೂ-11 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಐಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ತುರ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾಸಾ ಈ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 8 ಮತ್ತು 15 ರಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈಗ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಎರಡನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಎಸ್ಎಸ್ನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
