New Henley Index - India vs Pakistan Position: 2026ರ ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತಾ?
World's Most Powerful Passports 2026: ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2026 ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ 2026 ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಿಂದ ಭಾರತದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಯಾವ ದೇಶದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಯಾವ ದೇಶ ನಾಗರೀಕರು ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು? ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದೆಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್:
ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದ ನಾಗರಿಕರು ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ 192 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ದುರ್ಬಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾ & ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು:
ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದ ನಂತರ ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರು ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ 187 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇದುವೇ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ಹೊರಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್!
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ಹೊರಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ನಾಗರಿಕರು ಯುಎಸ್ಗೆ ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗಳು ಯುಎಸ್ಗೆ ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಯುರೋಪ್ನ ದೇಶಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ನಾಗರಿಕರು ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ 185 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು:
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ 27 ದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ದೇಶದ ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ರೊಮೇನಿಯಾದ ನಾಗರಿಕರು 177 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ವೀಡನ್ನ ನಾಗರಿಕರು 186 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು 183 ದೇಶಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ನಂತರ ಕೆನಡಾ (182) ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (179) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು:
ದುರ್ಬಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರು ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಲಸೆ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಈ ದೇಶಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನೈಜೀರಿಯಾ (44), ಸೊಮಾಲಿಯಾ (32) ಮತ್ತು ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ (43) ನಂತಹ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು?
ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ 80ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ 'ಆಗಮನದ ನಂತರ ವೀಸಾ'ದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 55 ರಿಂದ 58 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 98ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಗರೀಕರು ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ 'ಆಗಮನದ ನಂತರ ವೀಸಾ'ದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 31 ರಿಂದ 35 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ತಾಳೆ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ಭಾರತ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.