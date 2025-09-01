ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಮೀಸೆ ! ಇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯೇ ದೇವರು

ಜಪಾನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಚಿತ್ರಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಪಾನ್ನ ಉತ್ತರ ದ್ವೀಪವಾದ ಹೊಕ್ಕೈಡೊದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳೆಂದು ನಂಬಲಾದ ಐನು ಜನರ ಕಥೆ.
ಐನುಗಳು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? :
ಐನು ಜನರ ಮೂಲ ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢ. ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಏಷ್ಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಐನು ಮೋಶಿರಿ (ಐನು ಮೋಶಿರಿ ಅಂದರೆ ಐನುಗಳ ಭೂಮಿ) ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು :
ಮೀಜಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ ಹೊಕ್ಕೈಡೋವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜಪಾನಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1899 ರ ಹೊಕ್ಕೈಡೋ ಹಿಂದಿನ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ನಂತರ ಐನು ಜನರನ್ನು ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಬಂಜರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ವಂಚಿತಗೊಳಿಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಜಪಾನೀಸ್ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಜಪಾನೀಸ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ, ಅವರ ಕರಡಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಕಳೆದುಹೋದವು.
ಐನುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? :
2019 ರಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಐನುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹೊಕ್ಕೈಡೊದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಐನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು, ನೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರಿಮೊ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶಕುಶೈನ್ ಉತ್ಸವದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂಗಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಮುಯ್ ಕೂಡ ಐನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಕೇವಲ ಗುರುತು ಸಾಕೇ ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬೇಕೇ? :
ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೂ, ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಐನುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಐನುವಿನ ಕನಸು ಏನು? :
ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಂತೆ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಐನುಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಯುನೆಸ್ಕೋ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ತಮ್ಮ ಕಳೆದುಹೋದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀಸೆ ಮೂಡಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ :
ಜಪಾನ್ನ ಐನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಅಗಲವಾದ ಕಪ್ಪು ಹಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಹಚ್ಚೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಮೀಸೆ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪುರುಷರು ನಿಜವಾದ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಹಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮೀಸೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.