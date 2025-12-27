ಹುಲಿಗಳ ಹಿಂಡನ್ನೇ ಹಿಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಈ ಜಾತಿಯ ನಾಯಿ.. ಕ್ರೂರ ಚಿರತೆಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಕಣ್ಣು

Guard Dog : ಹಿಮಾಲಯನ್ ಶೀಪ್ ಡಾಗ್ ಅಥವಾ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಡಾಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ನಾಯಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಟಿಬೆಟ್ ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳದ ಹಿಮಾಚ್ಛಾದಿತ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ. ತೀವ್ರ ಚಳಿ, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಹಿಮಬಿರುಗಾಳಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಈ ನಾಯಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ದಪ್ಪ ತುಪ್ಪಳ, ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಹ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಎದೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ತಳಿ 40ರಿಂದ 60 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ಕೇವಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ತಣ್ಣನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವ ತುಪ್ಪಳ ಕೋಟ್ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ.
ಹಿಮಾಲಯನ್ ನಾಯಿ ತನ್ನ ಅಪಾರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಕರಡಿಗಳಂತಹ ಪರಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಲು ಇದು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಈ ನಾಯಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೇ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳತ್ತ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕುಮಾವೂನ್ ವಿಭಾಗದ ಬಾಗೇಶ್ವರ, ಪಿಥೋರಗಢ, ಚಂಪಾವತ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಮೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕಾಡುಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಭೋಟಿಯಾ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯನ್ ನಾಯಿಗೆ ಶತಮಾನಗಳ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ದನ ಸಾಕಣೆಯೇ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿರುವ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಿ ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಜಾತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಯಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ, ಹಿಮಾಲಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.