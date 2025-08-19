English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಿಂದಿ-ಚೀನಿ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ..! ಗೊಬ್ಬರ, ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಟನಲ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಚೀನಾ..!

ಚೀನಾವು ಗೊಬ್ಬರ, ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಟನಲ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 19, 2025, 12:28 PM IST
  • ಚೀನಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಟೋ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದವು.
  • ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಬಿ ಋತುವಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಟನಲ್ ಯಂತ್ರಗಳ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳು ತಡೆಯಾದವು.
  • ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಹಿಂದಿ-ಚೀನಿ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ..! ಗೊಬ್ಬರ, ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಟನಲ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಚೀನಾ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ-ಚೀನಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ, ಚೀನಾವು ಗೊಬ್ಬರ, ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಟನಲ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದವು.ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರು, ಸೋಮವಾರ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 'ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಮೂರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ರವಾನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಚೀನಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದವು. ಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವು ರಬಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಡೈ-ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (DAP) ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಟನಲ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳ ರವಾನೆ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಡೆಯುಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಚೀನಾವು ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಇದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಒತ್ತಡದ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ವಾಂಗ್ ಯಿ, ಗಡಿಯ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (LAC) ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸೈನಿಕರ ವಾಪಸಾತಿಯ ನಂತರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25% ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ, ಒಟ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು 50%ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ಹೆಚ್ಚು ಸೌಮ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಚಿಪ್‌ಗಳ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ.ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

