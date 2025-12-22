ಮುಸ್ಲಿಂಗಳೇ ತುಂಬಿರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೈನಿಕರಾಗುವ ಅವಕಾಶ? ಸರ್ಕಾರದ ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮದ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

Army : ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಂಗೆಯ ನಂತರ, ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಭಾಗದ ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಿಂದುಗಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಿಂದೂ ಸೈನಿಕರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೇನೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರೀ ಚರ್ಛೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಲು ಧರ್ಮವು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರು, ಅವರು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಬೌದ್ಧ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ವಯಸ್ಸು, ಶಿಕ್ಷಣ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಲು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 17 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ ಅಂಶವಿಲ್ಲ. 2022 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 7.9 ರಿಂದ 8 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿರಬಹುದು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೇನೆಯು ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೇಟಾದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ದುರ್ಬಲ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದೂಗಳು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.