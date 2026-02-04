Hindu population in Balochistan : ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಶಾಂತ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾದ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ದಂಗೆಕೋರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ಬಲೂಚ್ ದಂಗೆಕೋರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸದಾ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನವರಿ 31ರಂದು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಫೈಸಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ ನಡೆದ ಸರಣಿ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 145 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕನ್ನೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. 2023ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 59,107 ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೇವಲ 0.41 ಶೇಕಡಾ ಮಾತ್ರ.
ಆದರೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (PHC) ಹೇಳಿದೆ. ಅವರ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ, ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 1.17 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿರಬಹುದು. ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮೇಣ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಬೆಲಾ, ಜಾಫರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ನೆಲೆಸಿವೆ. ಲಾಸ್ಬೆಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂಗ್ಲಾಜ್ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಪೀಠವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಿಂಗ್ಲಾಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರಂತರ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಮೂಲಭೂತವಾದದ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ತೊರೆದು ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದರೂ, ನೆಲದ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ.